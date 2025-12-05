‘InCanto di Natale’ illuminato anche l’albero donato alla Croce Rossa

Tempo di lettura: 2 minuti Si è tenuta oggi l’accensione dell’Albero di Natale della Croce Rossa Italiana Comitato di Benevento, installato in Piazza Federico Torre, nel cuore del centro storico. L’albero è stato donato alla CRI dalla Comunità Montana del Fortor e, grazie alla disponibilità del Presidente, dott. Zaccaria Spina, in un gesto di collaborazione istituzionale e di attenzione verso la comunità. Nel centro storico di Benevento, l’albero illuminerà una piazza che ogni giorno attraversano persone con vissuti diversi, e ricorderà il ruolo della Croce Rossa come presenza costante nei processi sociali della città: un impegno che non si limita all’assistenza, ma che lavora per contrastare disuguaglianze, isolamento, precarietà abitativa ed economica, sostenendo percorsi di autonomia e dignità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it