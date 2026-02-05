Abbigliamento tecnico donato alla Croce Rossa

Nutrilife Srl di Bologna ha donato abbigliamento tecnico alla Croce Rossa di Bologna. L’azienda, specializzata in integratori e alimenti salutistici, ha deciso di mettere a disposizione il suo materiale per supportare le attività di soccorso. La donazione arriva in un momento in cui la Croce Rossa ha bisogno di rinforzi per le operazioni quotidiane. La collaborazione tra l’azienda e l’associazione dimostra una volontà concreta di aiutare la comunità.

Un significativo gesto di responsabilità sociale d'impresa si è concretizzato grazie alla donazione di Nutrilife Srl, azienda con sede a Bologna, leader nel mercato italiano della distribuzione di integratori per lo sport, alimenti salutistici e abbigliamento tecnico, per la Croce Rossa Italiana – comitato di Bologna. L'azienda ha messo a disposizione del comitato un'importante quantità di abbigliamento sportivo, principalmente destinato alla disciplina del tennis, che sarà impiegato nelle attività sociali rivolte a persone e nuclei familiari in condizioni di fragilità economica e sociale. Un contributo che va oltre il valore materiale della donazione, configurandosi come un concreto investimento nel rafforzamento della rete solidale del territorio.

