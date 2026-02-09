Cricket Sudafrica e Zimbabwe vincono all’esordio ai Mondiali T20

Nella terza giornata dei Mondiali T20, l’Italia ha fatto il suo debutto in modo amaro. La squadra italiana è stata battuta nettamente dalla Scozia, che ha chiuso con 2074 in 20 overs. Sudafrica e Zimbabwe, invece, hanno iniziato bene il torneo vincendo le loro partite. La competizione prosegue con tante sfide ancora da giocare, mentre l’Italia cerca di migliorare nel prossimo turno.

Nella terza giornata dei Mondiali 2026 di cricket T20, in corso in India e Sri Lanka, nel Girone C arriva lo storico esordio dell'Italia, che però cede nettamente alla Scozia, vittoriosa per 2074 (20.0)-13410 (16.4), con un margine di 73 runs, mentre negli altri raggruppamenti arrivano dei larghi successi anche per Zimbabwe e Sudafrica. Nel Girone B lo Zimbabwe liquida l'Oman con lo score di 1062 (13.3)-103 (19.5), imponendosi per 8 wickets, impiegando poco più della metà dell'innings d'attacco per superare il punteggio ottenuto dai rivali e portando a casa senza patemi i primi 2 punti. Nel Girone D, invece, il Sudafrica regola il Canada con il punteggio di 2134 (20.

