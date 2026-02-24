Cricket l’Inghilterra è la prima semifinalista dei Mondiali T20

La quarta giornata del Super 8 dei Mondiali 2026 di cricket T20, in corso in India e Sri Lanka, emette già il primo verdetto: l'Inghilterra è la prima semifinalista della rassegna iridata. Nel match del Gruppo 2, infatti, gli inglesi superano, al termine di un match equilibratissimo, il Pakistan per 1668 (19.1)-1649 (20.0), imponendosi per 2 wickets. Il Pakistan vince il sorteggio e decide di battere: gli asiatici riescono a produrre un buon innings d'attacco, portando a termine i 20 overs previsti con la caduta di 9 wickets ed un run rate di 8.20. Il Pakistan conclude così a quota 164 runs. La replica dell'Inghilterra lascia presagire un match equilibrato, dato che a lungo la compagine britannica mantiene un run rate simile a quello degli avversari, che diventa praticamente identico dopo tre quarti dell'innings d'attacco (8.