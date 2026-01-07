Economia Inflazione in crescita aumenta il risparmio

A dicembre, l'inflazione in Italia si attesta all'1,2%, riflettendo un aumento dei prezzi di beni e servizi. In particolare, il costo del carrello della spesa registra un incremento del 2,2%, influenzando il budget delle famiglie. In questo contesto, si osserva anche un aumento del risparmio, legato alle dinamiche economiche e alle scelte di consumo degli italiani.

A dicembre l'inflazione sale all'1,2%. Più caro il carrello della spesa, che registra un aumento del 2,2%. In crescita però anche la propensione al risparmio delle famiglie. Servizio di Andrea Domaschio TG2000.

Istat: aumenta il risparmio nonostante cresca il reddito disponibile delle famiglie - Il ritmo di crescita su base annua dei prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona è cresciuto da +1,5% a +2,2% ... italiaoggi.it

Istat, a dicembre l'inflazione torna a correre. E fare la spesa è davvero un salasso: prezzi del carrello in crescita del 2,2% - Secondo i dati preliminari di dicembre, sull’andamento pesa la dinamica dei prezzi dei beni energetici regolamentati e di quelli alimentari non lavorati ... affaritaliani.it

