In Toscana, la chirurgia della voce sta aumentando negli ultimi due anni e mezzo. A Empoli si sono eseguiti più di 100 interventi, che riguardano problemi come polipi, cisti e paralisi delle corde vocali. La cura delle corde vocali richiede attenzione e interventi mirati per preservare la funzionalità della voce, che può essere compromessa da diversi disturbi.

Empoli, 26 febbraio 2026 – La voce è uno strumento fragile. Basta poco per alterarla: un polipo, una cisti, un edema, una paralisi delle corde vocali. All’ospedale San Giuseppe di Empoli la chirurgia della voce ha compiuto un salto di qualità grazie alla Feps, una tecnica innovativa che permette di intervenire in modo mirato, senza anestesia generale e spesso senza ricovero. In poco meno di 2 anni e mezzo sono già oltre 100 gli interventi eseguiti, con numeri in costante crescita. Una metodica innovativa che fa di Empoli l’unico centro della Toscana ad avere a disposizione questa tecnologia. In Italia sono solo una decina i centri specializzati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cresce in Toscana la chirurgia della voce: oltre 100 interventi in due anni e mezzo a Empoli

