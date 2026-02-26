Cremonese-Milan Allegri pronto a ‘rischiare’ Rabiot nonostante il derby

Cremonese-Milan, partita molto importante per i rossoneri che dovranno riprendere il cammino che si è fermato contro il Parma. La squadra di Massimiliano Allegri deve pensare a portare a casa i tre punti e poi la testa e il pensiero saranno spostati tutti sul derby. Non prima però della sfida a Cremona che resta cruciale. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, ceduto Loftus-Cheek in estate? Occhio al colpo: nel mirino.>>> 'La Gazzetta dello Sport' fa il punto sui diffidati in vista di Cremonese-Milan e in vista del derby contro l'Inter: presenti Rabiot, Athekame, Fofana e Saelemaekers. Secondo la rosea due scenari per quanto riguarda il centrocampista francese ovvero farlo giocare contro la Cremonese o risparmiarlo verso il derby. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan, Rabiot a rischio squalifica per il derby: la gestione contro Parma e CremoneseAdrien Rabiot torna a disposizione di Allegri per la sfida di questa sera contro il Parma.

Rabiot Milan, attenzione alla diffida! Il piano di Allegri per preservarlo per il derby contro l'InterLa sfida che attende il Milan, nell’orizzonte della stracittadina, impone una gestione accurata della settimana: nazione, calendario e sanzioni...

