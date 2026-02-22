Milan Rabiot a rischio squalifica per il derby | la gestione contro Parma e Cremonese

Adrien Rabiot rischia una squalifica in vista del derby, poiché ha ricevuto un'ammonizione nelle ultime partite contro Parma e Cremonese. La sua gestione in campo diventa cruciale per evitare ulteriori multe o conseguenze. Il centrocampista del Milan ha già una diffida, e le prossime partite potrebbero determinarne il destino. La società monitora attentamente la situazione prima di decidere come impiegarlo.

Adrien Rabiot torna a disposizione di Allegri per la sfida di questa sera contro il Parma. Il francese ha scontato la squalifica nel match contro il Como, dopo l'espulsione ricevuta nel finale di partita contro il Pisa. Un recupero importante per il Milan, che ritrova uno dei perni del proprio centrocampo, ma la gestione nelle prossime gare sarà fondamentale. La squalifica scontata contro il Como non ha cancellato la diffida. Al prossimo giallo per Rabiot scatterà un altro turno di stop. Il regolamento, infatti, prevede che il giocatore diffidato, quando viene espulso, resti comunque in diffida.