Rabiot Milan attenzione alla diffida! Il piano di Allegri per preservarlo per il derby contro l' Inter

La sfida che attende il Milan, nell’orizzonte della stracittadina, impone una gestione accurata della settimana: nazione, calendario e sanzioni disciplinari richiedono scelte precise per massimizzare la solidità della squadra in vista dell’impegno contro l’Inter. In questo contesto, Adrien Rabiot resta al centro dell’attenzione per la diffida in vigore, mentre altri elementi della rosa rischiano di influire sulle scelte per il prossimo turno. L’obiettivo è mantenere l’apporto del gruppo senza compromettere la competitività nelle fasi decisive della stagione. Emergono indicazioni che puntano a schierare regolarmente il centrocampista titolare nello stadio Zini, chiedendogli però di mantenere contrasti puliti e di azzerare qualsiasi protesta nei confronti della direzione arbitrale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

