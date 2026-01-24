Guardate lì Crans Montana spunta il nuovo video girato da un ragazzo italiano

Un nuovo video, girato da un giovane italiano a Crans Montana, è stato acquisito nell’ambito delle indagini sulla tragedia di Capodanno. Il filmato offre una prospettiva sui momenti subito dopo l’incendio che ha interessato il discobar Constellation, contribuendo alla ricostruzione dei fatti e alla comprensione di quanto accaduto quella notte.

Un video inedito, ora acquisito agli atti dell’indagine sulla tragedia di Capodanno a Crans-Montana, offre una visione drammatica e sconvolgente degli istanti immediatamente successivi allo scoppio dell’incendio che ha devastato il discobar Constellation. Le immagini, trasmesse in esclusiva dall’emittente francese Bfm, mostrano un’apparente normalità mentre le fiamme iniziano a divampare: la schiuma fonoassorbente prende fuoco, ma la festa sembra continuare senza che il personale si accorga del pericolo imminente. Camerieri e dipendenti, con in mano bottiglie di champagne e candele pirotecniche, proseguono in fila indiana, quasi immersi in una coreografia inconsapevole della tragedia che si stava consumando.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Crans Montana, il nuovo video girato da un ragazzo italiano: il soffitto prende fuoco ma la festa continua. «Sono fuggito subito»Un giovane italiano ha realizzato un video a Crans Montana, catturando un episodio insolito: il soffitto prende fuoco a causa di schiuma fonoassorbente in fiamme, mentre la festa prosegue tranquillamente.

Crans Montana, c'è nuovo video: il soffitto si incendia, ma la festa continua (e c'è anche Jessica Moretti). Il ragazzo italiano che lo ha girato: «Sono scappato subito»A Crans Montana, un nuovo video mostra un incidente durante una festa al Constellation, il locale coinvolto in una tragedia.

