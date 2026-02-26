È atteso in giornata l’arrivo a Torino di Elsa Rubino, 15 anni, tra i feriti del tragico rogo divampato la notte di Capodanno nel locale Le Constellation di Crans Montana, in Svizzera. La ragazza, originaria di Biella, sarà trasferita e ricoverata presso il Cto del capoluogo piemontese, struttura di riferimento nazionale per la cura delle grandi ustioni e per i percorsi riabilitativi ad alta complessità. Elsa era stata ricoverata d’urgenza all’ospedale di Zurigo subito dopo l’incendio, che aveva provocato numerose vittime e diversi feriti gravi. Nella notte della strage la giovane aveva riportato ustioni estese su circa il 60% del corpo, un quadro clinico estremamente critico che aveva richiesto interventi immediati e un lungo periodo di terapia intensiva. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Crans Montana, 15enne ferita nel rogo attesa a Torino per il ricovero al Cto

