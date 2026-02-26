Una ragazza di 15 anni è stata trasportata oggi al Cto di Torino dopo essere rimasta coinvolta in un incendio avvenuto nel locale Le Constellation a Crans Montana, in Svizzera, durante il fine settimana. La giovane ha riportato ferite che hanno richiesto cure mediche specializzate, e si attende di conoscere l’evoluzione del suo stato di salute.

È arrivata oggi 26 febbraio al Cto di Torino Elsa, 15 anni, tra i feriti del rogo di Capodanno nel locale Le Constellation a Crans Montana, in Svizzera. La ragazza, originaria di Biella, è ora al Cto, centro di riferimento per le grandi ustioni, dopo essere stata in ospedale a Zurigo dalla notte della strage, nella quale aveva riportato ustioni sul 60% del corpo. La giovane, a Zurigo, è stata sottoposta a diversi interventi molto delicati. L’evoluzione positiva del suo quadro clinico e il risveglio avvenuto alla fine del mese di gennaio hanno reso possibile il suo trasferimento in Italia. La 15enne ha al momento ustioni di secondo e terzo grado sul 55% della superficie corporea ed è al momento ricoverata nella terapia subintensiva del Centro grandi ustionati del Cto di Torino. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Crans-Montana: oggi al Cto di Torino 15enne ferita nel rogo

Crans Montana, 15enne ferita nel rogo attesa a Torino per il ricovero al CtoÈ atteso in giornata l’arrivo a Torino di Elsa Rubino, 15 anni, tra i feriti del tragico rogo divampato la notte di Capodanno nel locale Le...

Crans-Montana, spunta nuovo video. Torna in Italia 15enne biellese ferita nel rogo(Adnkronos) – Un nuovo video, registrato nei giorni precedenti alla strage di Capodanno a Crans Montana, e che immortala una serata con minorenni che...

Ferita nel rogo di Crans-Montana, Elsa Rubino è al Cto di Torino: «La strada è ancora lunga»

Temi più discussi: Crans Montana, Bertolaso: Tutti fuori pericolo, ma in condizioni serie. Mattarella e le Olimpiadi di ispirazione; Hanno trasformato la tragedia di Crans-Montana in un percorso di speranza; I feriti italiani: Al Constellation uscite chiuse, Jessica Moretti è scappata; Crans-Montana, i feriti italiani: Al Constellation uscite chiuse. Jessica Moretti? È scappata. I pm parteciperanno alle indagini.

Crans-Montana, anche Elsa Rubino è tornata in Italia. La 15enne biellese ustionata: Finalmente a casaLa ragazzina è stata quindi trasferita al Centro grandi ustionati del Cto di Torino. Da lunedì respira autonomamente, ma la strada per la guarigione è ancora lunga ... quotidiano.net

Dalla Svizzera al Cto di Torino: il rientro a casa di Elsa, sopravvissuta all'incendio di Crans-MontanaElsa Rubino, la giovane di Biella ferita nell’incendio di Crans-Montana, torna in Italia per proseguire le cure e riabbracciare gli amici. notizie.it

CRANS MONTANA- ELSA RUBINO FUORI PERICOLO, RIENTRA IN ITALIA Buone notizie dopo giorni di angoscia: Elsa Rubino, 15 anni di Biella, è fuori pericolo. Ricoverata in gravi condizioni a Zurigo, sarà trasferita al CTO di Torino per proseguire le cure. - facebook.com facebook

Il comune di Crans-Montana non ci sta: ora chiede di essere parte del procedimento pensale x.com