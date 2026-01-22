Crans-Montana Elsa Rubino si è svegliata Il papà | Ci ha riconosciuto

A Crans-Montana, Elsa Rubino si è risvegliata, confermando il riconoscimento da parte del padre. La situazione, ancora complessa, inizia a mostrare i primi segnali di miglioramento, offrendo un po’ di speranza dopo la tragedia. Mentre le indagini proseguono, si cerca di fare luce sugli eventi che hanno coinvolto la famiglia, in un contesto di grande dolore e attesa.

Il buio della tragedia di Crans-Montana inizia a essere squarciato da piccoli, ma significativi, segnali di luce. Dopo ventidue giorni di angoscia nel reparto di terapia intensiva a Zurigo, Elsa Rubino, la studentessa di Biella rimasta gravemente ferita nel rogo del Constellation, ha finalmente aperto gli occhi. Un risveglio atteso con il fiato sospeso, culminato nel momento in cui la giovane ha incrociato lo sguardo dei suoi cari. A dare la notizia, con il cuore colmo di sollievo, è il padre Lorenzo: «È stata una giornata positiva perché Elsa ci ha riconosciuto. È una grande emozione». Nonostante il segnale incoraggiante, la battaglia della ragazza non è affatto conclusa: la prognosi resta riservata e il percorso clinico è ancora segnato da estrema fragilità, tanto che i medici svizzeri avevano dovuto rinviare un intervento chirurgico all’intestino proprio per l’instabilità dei suoi parametri. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

