Lorenzo Rubino, padre di Elsa, ha riferito che sua figlia di 15 anni ha aperto gli occhi e li ha riconosciuti, segnando un importante passo nel suo percorso di recupero. Elsa è ricoverata a Zurigo da oltre tre settimane, dopo aver subito gravi ferite nell’incendio avvenuto a Crans-Montana la notte di Capodanno. Questo primo segnale di ripresa rappresenta un momento di speranza per la famiglia e gli operatori sanitari.

“Elsa ha aperto gli occhi e ci ha riconosciuti”. È con queste parole ch e Lorenzo Rubino racconta il primo segnale arrivato dall’ospedale di Zurigo, dove la figlia quindicenne è ricoverata da oltre tre settimane dopo essere rimasta gravemente ferita nell’incendio scoppiato la notte di Capodanno nel locale Le Constellation di Crans-Montana. La ragazza, studentessa di Biella, si è svegliata dal coma dopo 22 giorni: “È stata una giornata positiva perché Elsa ci ha riconosciuto ”, ha spiegato il padre. “Per me e sua madre è stata una grande emozione, difficile anche solo da immaginare, ma la situazione è ancora delicata”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Elsa ha aperto gli occhi e ci ha riconosciuti”: parla Lorenzo Rubino, il papà della 15enne sopravvissuta al rogo di Crans Montana e ricoverata a Zurigo

Crans-Montana, Elsa Rubino si è svegliata. Il papà: «Ci ha riconosciuto». La 15enne resta in condizioni criticheElsa Rubino, la studentessa di Biella rimasta ferita a Crans-Montana durante il Capodanno, ha riaperto gli occhi dopo 22 giorni di ricovero a Zurigo.

Crans Montana, la studentessa Elsa Rubino si sveglia dal coma. I genitori: «Ci ha riconosciuti»Elsa Rubino, la studentessa di Biella rimasta gravemente ferita nella strage di Capodanno a Crans Montana, ha riaperto gli occhi dopo ventidue giorni di coma.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Elsa Rubino si sveglia e riconosce i genitori. Gioia per la 15enne biellese ustionata a Crans-Montana. Il papà: Emozione immensa. Ma la battaglia è appena iniziata; Crans-Montana, Elsa Rubino si risveglia e riconosce i genitori. Il padre: Grande emozione; Crans Montana, Elsa si è risvegliata. Il papà: Un’emozione grande, ma la battaglia continua; Elsa si è svegliata dal coma, il padre: Ci ha riconosciuto - Elsa si è svegliata dal coma, il padre: Ci ha riconosciuto.

Crans Montana, la studentessa Elsa Rubino si sveglia dal coma. I genitori: «Ci ha riconosciuti»Ha aperto gli occhi e riconosciuto i suoi genitori. Dopo ventidue giorni dalla strage di Capodanno a Crans Montana Elsa Rubino, la studentessa quindicenne di Biella ricoverata a Zurigo, ... ilmattino.it

Elsa si sveglia dal coma, Eleonora mostra il viso ustionato: la rinascita delle sopravvissute al rogo di CapodannoSalvate dalle fiamme del Constellation, hanno davanti un lungo percorso. La prima è ancora in ospedale a Zurigo e dovrà affrontare altri interventi, la seconda ha scelto di tornare sui social ... today.it

ELSA SI È SVEGLIATA. Dopo giorni che sembravano non finire mai, Elsa ha aperto gli occhi. Un gesto piccolo, immenso. ha incrociato sguardi carichi di paura e amore, ha detto al mondo: sono ancora qui. Ha 15 anni. Un’età che dovrebbe essere fatta di - facebook.com facebook