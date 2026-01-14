crans montana 10mila franchi alle famiglie delle vittime

In seguito all’incendio di Crans-Montana, le autorità hanno deciso di offrire un sostegno di 10.000 franchi alle famiglie delle vittime coinvolte. Questa misura mira a fornire un aiuto concreto alle famiglie colpite dall’evento, in un momento difficile. La decisione sottolinea l’impegno delle istituzioni nel supportare chi ha subito perdite e nel contribuire alla ripresa della comunità.

Un aiuto pari a 10mila franchi alle famiglie delle vittime coinvolte nell’ incendio di Crans-Montana. Lo ha deciso il governo del Cantone Vallese, in Svizzera. Nella tragedia, avvenuta la notte di Capodanno nel bar-discoteca Le Constellation, sono morte 40 persone (per lo più giovanissimi) e altre 116 sono rimaste ferite. “Un importo forfettario di 10.000 franchi sarà messo a disposizione come aiuto d’emergenza per ogni vittima ricoverata in ospedale o deceduta “, riferisce il Consiglio di Stato del Cantone (cioè il governo locale) aggiungendo che “su richiesta di diverse persone e organizzazioni che desiderano inviare donazioni, l’esecutivo ha inoltre aperto un conto destinato a raccogliere questi versamenti spontanei”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

