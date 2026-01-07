Elsa Rubino, 15 anni di Biella, è stata sottoposta a un intervento chirurgico presso l’ospedale universitario di Zurigo, dopo essere rimasta coinvolta nel incendio di Crans-Montana. La ragazza, ancora ricoverata, sta ricevendo le cure necessarie in seguito al grave incidente. La sua condizione e gli sviluppi dell’intervento rappresentano un passo importante nel percorso di recupero.

AGI - Primo intervento chirurgico per Elsa Rubino, la quindicenne di Biella rimasta coinvolta nel rogo di Crans Montana e che si trova ancora ricoverata all'ospedale universitario di Zurigo. Secondo quanto si apprende l'intervento era di vitale importanza. Le condizioni della ragazza sono comunque molto critiche e la prognosi resta riservata: Elsa ha ustioni di secondo e terzo grado sul sessanta per cento del corpo. Alle viste non c'è ancora il trasferimento in Italia. Questa mattina intanto a Biella al liceo Sella, che Elsa frequenta e dove la mamma insegna, oltre al minuto di silenzio disposto dal ministero, si è tenuto un ulteriore momento di raccoglimento. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Crans-Montana: la 15enne Elsa Rubino è stata operata a Zurigo

