Crans-Montana | la 15enne Elsa Rubino è stata operata a Zurigo
Elsa Rubino, 15 anni di Biella, è stata sottoposta a un intervento chirurgico presso l’ospedale universitario di Zurigo, dopo essere rimasta coinvolta nel incendio di Crans-Montana. La ragazza, ancora ricoverata, sta ricevendo le cure necessarie in seguito al grave incidente. La sua condizione e gli sviluppi dell’intervento rappresentano un passo importante nel percorso di recupero.
AGI - Primo intervento chirurgico per Elsa Rubino, la quindicenne di Biella rimasta coinvolta nel rogo di Crans Montana e che si trova ancora ricoverata all'ospedale universitario di Zurigo. Secondo quanto si apprende l'intervento era di vitale importanza. Le condizioni della ragazza sono comunque molto critiche e la prognosi resta riservata: Elsa ha ustioni di secondo e terzo grado sul sessanta per cento del corpo. Alle viste non c'è ancora il trasferimento in Italia. Questa mattina intanto a Biella al liceo Sella, che Elsa frequenta e dove la mamma insegna, oltre al minuto di silenzio disposto dal ministero, si è tenuto un ulteriore momento di raccoglimento. 🔗 Leggi su Agi.it
Leggi anche: Strage di Crans-Montana, rinviata la cerimonia degli Sport Awards in programma a Zurigo
Leggi anche: Incendio a Crans-Montana, 22 ustionati ricoverati a Losanna e oltre 12 a Zurigo
Crans-Montana, la mamma della ragazza di Biella: «Elsa ha ustioni sul 60% del corpo, sta lottando per sopravvivere»; Strage di Crans Montana, c’è anche una quindicenne di Biella tra i feriti più gravi; In Duomo la messa per Elsa, ferita a Crans-Montana: “Resisti e continua a brillare”; Crans-Montana, il Piemonte fa il tifo per Elsa e Gregory.
Crans Montana, il Piemonte fa il tifo per Elsa e Gregory - La 15enne biellese è ancora ricoverata a Zurigo mentre il suo coetaneo originario di Baveno è stato sottoposto a un intervento chirurgico al Niguarda di Milano ... rainews.it
Una 15enne biellese tra i feriti della strage di Crans-Montana: in coma farmacologico a Zurigo - Elsa Rubino, studentessa di Biella, è ricoverata a Zurigo dopo l’incendio del bar Constellation. quotidianopiemontese.it
Identificata una vittima, è Chiara Costanzo. Mentre Elsa rimarrà a Zurigo - Elsa, 15enne biellese, ricoverata a Zurigo. rainews.it
#CransMontana, oggi i funerali di cinque ragazzi italiani; un minuto di raccoglimento in tutte le scuole x.com
ULTIM'ORA - I proprietari del Constellation, indagati per omicidio colposo, hanno rotto il silenzio dopo la strage di Crans-Montana - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.