Una ragazza di 15 anni proveniente da Biella è rientrata nel nostro paese dopo aver subito gravi ustioni in Svizzera. Era rimasta ricoverata a Zurigo a causa di un incendio che si è verificato a Crans-Montana durante la notte di Capodanno. La procura ha avviato alcune verifiche, acquisendo anche un nuovo video.

È tornata in Italia Elsa, la quindicenne biellese che è stata fino a oggi ricoverata a Zurigo a seguito delle gravi ustioni riportate nell’incendio scoppiato la notte di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. “È la prima vera buona notizia da quel maledetto giorno”, ha detto il papà Lorenzo sottolineando che la 15enne “è felice di tornare in Italia”. Un po’ di sollievo per i genitori di Elsa: “Le condizioni sono stabili” ed è così stato possibile organizzare il trasferimento al al Centro grandi ustionati del Cto di Torino per proseguire le cure. L’elicottero decollato da Zurigo è atterrato a Torino intorno alle 13. La studentessa aveva riportato ustioni su circa il 60% del corpo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - È tornata in Italia la 15enne biellese rimasta ustionata a Crans-Montana. La procura acquisisce un nuovo video

Crans-Montana, spunta nuovo video. Torna in Italia 15enne biellese ferita nel rogo(Adnkronos) – Un nuovo video, registrato nei giorni precedenti alla strage di Capodanno a Crans Montana, e che immortala una serata con minorenni che...

È atteso nel pomeriggio il trasferimento in Piemonte di Elsa, la quindicenne biellese rimasta coinvolta nell'incendio del locale 'Le Constellation', a Crans-Montana, nella notte di Capodanno. Dopo quasi due mesi trascorsi all'ospedale di Zurigo, è previsto che n - facebook.com facebook

Elsa Rubino, la studentessa di 15 anni di Biella rimasta ferita nel rogo di Crans-Montana, sarà trasferita entro poche ore all’ospedale Cto di Torino. La giovane, ora dichiarata dai medici fuori pericolo, era ricoverata a Zurigo dalla notte della strage di Capodan x.com