Sanremo, 25 febbraio 2026 – Nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo 2026 ci sarà un momento diverso da tutti gli altri. Quello in cui, attraverso la voce di Achille Lauro, ci sarà un omaggio alle vittime della strage di Crans-Montana. Un abbraccio alle famiglie dei ragazzi che hanno perso la vita (sei le vittime italiane) e un incoraggiamento a chi ancora lotta, affrontando le conseguenze dell’esplosione di Capodanno al Le Constellation. Achille Lauro Oggi Lauro è tornato a Sanremo, un luogo che sente ormai suo e che l’anno scorso ha accolto “Incoscienti giovani” (brano doppio disco di platino che è stato scelto anche per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi, domenica scorsa all’Arena di Verona). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Perdutamente” di Achille Lauro a Sanremo 2026 per le vittime di Crans-Montana: testo e perché questa canzone

Leggi anche:

Perchè la canzone Perdutamente di Achille Lauro è diventata un omaggio alle vittime di Crans Montana

“Perdutamente” di Achille Lauro a Sanremo 2026 per le vittime di Crans-Montana: l’appello per l’omaggio al Festival

“Perdutamente” di Achille Lauro è diventato un inno per ricordare le vittime di Crans-Montana

Temi più discussi: Forte commozione a Domenica In: la madre di Achille Barosi, morto a Crans Montana, canta Perdutamente di Lauro; Sanremo 2026, Achille Lauro canta Perdutamente per le vittime di Crans-Montana; Crans-Montana, il dolore della mamma di Achille Barosi a Domenica In: Ho avuto un brutto presentimento; Chi è Nicola De Marinis, magistrato e padre di Achille Lauro.

Perdutamente di Achille Lauro a Sanremo 2026 per le vittime di Crans-Montana: testo e perché questa canzoneNella seconda serata del Festival il co-conduttore canterà questo suo brano, risuonato nel giorno del funerale del 16enne milanese Achille Barosi: l’ultimo saluto struggente della madre Erica al figli ... quotidiano.net

Achille Lauro a Sanremo 2026: un omaggio speciale per le vittime di Crans-MontanaA Sanremo 2026, Achille Lauro porta sul palco ‘Perdutamente’ trasformando la musica in un momento di emozione, omaggio e riflessione per le vittime di Crans-Montana. notizie.it

Achille Lauro era uno dei cantanti preferiti del 16enne morto a Capodanno nel tentativo di salvare un'amica - facebook.com facebook

#Sanremo2026, #AchilleLauro, co-conduttore della #secondaserata, canta #Perdutamente come omaggio alle vittime di #Crans-montana e duetta con #LauraPausini #Ariston x.com