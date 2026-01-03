Crans-Montana | l' arrivo al Niguarda di Milano di Sofia la 15enne gravemente ferita nell' incendio

Sofia, 15 anni, vittima di un grave incendio a Crans-Montana, è stata trasportata da Losanna all’ospedale Niguarda di Milano. L’arrivo rappresenta un passo importante nel percorso di assistenza e cura della giovane, che ha subito gravi ferite nell’incidente. La sua condizione viene monitorata attentamente dai medici, mentre le autorità continuano le indagini sull’accaduto.

Sofia, una ragazza di 15 anni rimasta gravemente ferita a capodanno nell’incendio a Crans-Montana, in Svizzera, è arrivata da Losanna all’ospedale Niguarda di Milano. Si tratta dell’ ottavo paziente in 3 giorni preso in carico dal Centro Ustioni del nosocomio lombardo, dall’inizio dell’emergenza. La ragazza è stata trasferita con un elicottero. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Crans-Montana: l'arrivo al Niguarda di Milano di Sofia, la 15enne gravemente ferita nell'incendio Leggi anche: Incendio a Crans Montana, tre ricoverati in coma al Niguarda. In arrivo altri quattro feriti Leggi anche: Strage Crans-Montana, la macchina dei soccorsi: primi tre ustionati in arrivo al Niguarda di Milano Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Strage Crans-Montana, la macchina dei soccorsi: primi tre ustionati in arrivo al Niguarda di Milano; Strage a Crans-Montana, conferenza stampa dall'ospedale Niguarda di Milano - La diretta; Strage di Crans Montana: arrivano i primi 3 pazienti al Niguarda dalla Svizzera; Bertolaso: «Altri 4 ragazzi feriti a Crans-Montana in arrivo a Niguarda». Il papà di un 16enne ustionato: «Sta male ma è vivo». Tragedia Crans Montana, Bertolaso: “In arrivo al Niguarda altri due giovani” - Altri due sono attesi per la giornata di oggi: un ragazzo svizzero e una ragazza italiana. fanpage.it

Crans-Montana, dall'ospedale Niguarda, le speranze per i feriti: «Ci sono due ragazzi gravissimi che non sono ancora stati identificati con certezza» - Tra elicotteri dall’estero, sale operatorie sempre attive e famiglie in cerca di risposte. vanityfair.it

Tragedia Crans Montana, Bertolaso "Al Niguarda oggi in arrivo ragazza 15enne" - All'Ospedale Niguarda di Milano arriva oggi dalla Svizzera una ragazza di 15 anni, "la paziente più grave e più seria: si ... stream24.ilsole24ore.com

Crans-Montana, i proprietari si difendono. Ma spunta la verità choc su di lei: destino tremendo - facebook.com facebook

Strage di Crans Montana, la procuratrice: 'Nel locale c'era l'uscita di sicurezza, per ora nessun indagato. Sentiti i proprietari, ma al momento sono considerati innocenti' #ANSA x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.