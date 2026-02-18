Paralimpiadi Ucraina | Scandalo ci siano i russi Tajani-Abodi | Italia contraria a bandiere Mosca e Minsk

L’Ucraina denuncia la presenza delle bandiere russe e bielorusse alle Paralimpiadi, sostenendo che ci siano i rappresentanti di Mosca e Minsk. La causa principale è il ritorno ufficiale di queste nazioni alle competizioni, nonostante le tensioni politiche e le proteste ucraine. Tajani e Abodi confermano che l’Italia si oppone all’uso delle bandiere di Russia e Bielorussia durante l’evento, sottolineando la nostra posizione chiara. La decisione ha scatenato reazioni contrastanti tra gli altri paesi partecipanti. La cerimonia di apertura si avvicina, mentre le polemiche continuano a crescere.

In vista dell’apertura dei Giochi Paralimpici il mondo si accorge che le bandiere di Russia e Bielorussia torneranno a sfilare. Non è una sorpresa, la decisione risale a 5 mesi fa ma l’Ucraina alza i toni: “è scandaloso, non saremo presenti alla cerimonia di apertura. Non parteciperemo a nessuno degli eventi ufficiali” annuncia il ministro dello Sport di Kiev, Matviy Bidny su X e il ministro degli esteri Andriy Sybiha incarica i suoi ambasciatori di incoraggiare altri Paesi a fare lo stesso. Contrario anche il governo italiano: “La perdurante violazione della tregua e degli ideali olimpici e paralimpici da parte della Russia, appoggiata dalla Bielorussia, è incompatibile con la partecipazione dei loro atleti ai Giochi, se non come atleti individuali neutrali”, affermano in una nota i ministri degli Esteri, Antonio Tajani, e dello Sport e i Giovani, Andrea Abodi. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

