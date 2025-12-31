Mosca insiste | Attacco ucraino contro la residenza di Putin E mostra la foto del drone recuperato Missili schierati a Minsk
Mosca sostiene di aver sventato un attacco ucraino contro la residenza di Putin, mostrando una foto del drone recuperato. La segnalazione si accompagna alla presenza di missili schierati a Minsk e all’attivazione del sistema missilistico russo Oreshnik in Bielorussia. Kiev respinge le accuse, definendole menzogne. La situazione resta tesa, con continui scambi tra le parti coinvolte, mentre si intensificano le tensioni nella regione.
Mosca: «Attacco contro la villa di Putin». Kiev: «Menzogne». Mosca: «Il sistema missilistico russo Oreshnik è operativo in Bielorussia». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
