Cosa succede durante le pause pubblicità a Sanremo | Laura Pausini intrattenitrice dell’Ariston fa sciogliere anche Carlo Conti

Durante le pause pubblicità a Sanremo, l'attenzione si sposta spesso sui momenti di intrattenimento tra il pubblico e gli artisti presenti. È in questi istanti che si creano scambi di battute e piccoli gesti che aggiungono un tocco di spontaneità alla serata. Tra i vari momenti, alcuni spettatori riferiscono di incontri e comportamenti che contribuiscono a rendere più vivace l’atmosfera dell’Ariston.

La cantante ha intonato "Tra te e il mare" per intrattenere il pubblico in teatro e ha coinvolto il conduttore in un particolare lip sync Cosa succede durante le pause pubblicità a Sanremo? Nell'era dei telefonini sempre a portata di mano, a svelare cosa accade all'Ariston nei momenti in cui il programma non è in onda, ci ha pensato una spettatrice della kermesse. In una delle pause Laura Pausini si è trasformata in una abile intrattenitrice intonando insieme al pubblico del teatro sanremese "Tra te il mare". La cantante è riuscita anche a coinvolgere Carlo Conti, trascinandolo in un non riuscitissimo lip sync.

Nel corso della serata di ieri, Laura Pausini ha intonato il suo celebre brano “Tra te e il mare” coinvolgendo tutto il pubblico e lo stesso Carlo Conti. “Siamo in onda” ha chiesto la cantante a cui il conduttore scherzosamente ha risposto “No, per fortuna no” #sa - facebook.com facebook