Sanremo 2026 Laura Pausini torna all’Ariston accanto a Carlo Conti
Nel 2026, Laura Pausini torna sul palco dell’Ariston, affiancando Carlo Conti come co-conduttrice per tutte le cinque serate del Festival di Sanremo. Un ritorno che conferma la sua presenza importante nel panorama musicale italiano, offrendo un contributo significativo alla manifestazione. La collaborazione tra artisti e conduttori si inserisce nel solco della tradizione del festival, valorizzando la storia e l’evoluzione dell’evento.
Laura Pausini torna al Festival di Sanremo, accanto a Carlo Conti, come co-conduttrice delle cinque serate. È il palco che l'ha lanciata: era il 1993 e lei, la 'ragazza di Solarolo', vinceva tra le Nuove Proposte con La Solitudine, consolidando poi il successo l'anno dopo con Strani Amori, classificatasi terza. In più occasione, poi, ci .
