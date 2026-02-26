Cosa pupplichiamo oggi? il sosia di Fulminacci le tende di Dargen | i migliori meme della seconda serata di Sanremo 2026
Se la gestione di Carlo Conti scorre via anche questa seconda sera senza grandi colpi di scena, garantendo al Festival di Sanremo un ritmo lievemente più vivace ma privo di polemiche o gaffe, ci pensa il popolo dei social a scaldare l’atmosfera. Il clamoroso refuso apparso sugli schermi della prima serata, con « Repupplica » anziché Repubblica, non è stato ancora perdonato. Il testimone dei meme a riguardo è passato oggi alla nave da crociera del Festival dove ogni sera campeggia una scritta luminosa diversa. Qualcuno ci ha scritto sopra «Cosa pupplichiamo oggi?». Chiello figlio d’arte di Bugo e Morgan. Non solo refusi. L’apparizione di Chiello sul palco con quel taglio di capelli decisamente sopra le righe ha spinto molti a ipotizzare una parentela segreta, ovvero il rapper figlio di Bugo e Morgan. 🔗 Leggi su Open.online
