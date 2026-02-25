La gara del Festival di Sanremo 2026 entra nel vivo. Dopo il debutto di martedì, l'Ariston torna ad accendersi: nella seconda serata si esibiscono 15 dei 30 big in gara, dalle Bambole. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Sanremo pagelle top e flop seconda serata: Dargen da ChatGpt (5), Fedez e Masini un male (non) necessario (5), Fulminacci clonatelo (9)

Leggi anche: Sanremo pagelle top e flop seconda serata: Fedez e Masini un male (non) necessario (5), Fulminacci clonatelo (9), Nayt fuor d'acqua (5)

Sanremo pagelle top e flop prima serata: Fulminacci alla Lucio Corsi (9), Brancale da brividi (8), Fedez e Masini male assortiti (5), Renga bocciato (4)Ballate, reggaeton, rap, cantautorato che guarda all'attualità e pure country: è un bouquet di fiori molto variegato quello sul quale ha scelto di...

Temi più discussi: Sanremo pagelle top e flop prima serata: Fulminacci alla Lucio Corsi (9), Brancale da brividi (8), Fedez e Masini male assortiti (5),...; Sanremo, le pagelle, i momenti top e flop della prima serata; Sanremo 2026, le pagelle delle canzoni della prima serata; Sanremo 2026: le pagelle della prima serata del festival, top e flop.

Sanremo 2026: le pagelle della prima serata del festival, top e flopMeglio e peggio della prima serata di Sanremo 2026, le pagelle del primo appuntamento del festival con la gara dei 30 Big ... iodonna.it

Sanremo, le pagelle, i momenti top e flop della prima serataDal palco sul mare della Costa Toscana, medley generazionale per Max Pezzali: Sei un mito, La regola dell’amico. Prima rock band tutta al femminile all’Ariston: le Bambole di Pezza. E sorpresa ... tg.la7.it

Sanremo, le pagelle della seconda serata x.com

Sanremo 2026, la seconda serata: le nostre pagelle in diretta - facebook.com facebook