La cinofila per Can Yaman in camerino lo spot cringe con l’AI il parquet di Dargen | i migliori meme della prima serata di Sanremo 2026

Una cinofila ha invaso il camerino di Can Yaman, scatenando reazioni divertenti tra il pubblico. La scena è diventata virale sui social, dove gli utenti hanno condiviso meme e commenti ironici. Il video, che mostra il protagonista mentre interagisce con l’animale, ha attirato l’attenzione di molti spettatori. Intanto, gli spettacolari momenti della serata continuano a far parlare, lasciando il pubblico in attesa di nuove sorprese.

Se la gara canora è scivolata via senza troppi scossoni, a rianimare il Festival di Sanremo ci ha pensato il tribunale spietato dei social. Una serata forse moscia per la cronaca, ma comunque fertile per il mondo dei meme, che ha trasformato ogni dettaglio, dal paradosso tecnologico ai (falsi) guai giudiziari degli ospiti, in una valanga di interazioni virali. Il momento più surreale della serata è stato servito su un piatto d’argento dalla regia. Mentre Dargen D’Amico finiva di cantare il suo brano, che tra le righe lanciava strali proprio contro la deriva dell’Intelligenza Artificiale, la pausa pubblicitaria ha fatto il resto dato che chi ha realizzato lo spot con l’Ai ha pensato bene di trasformare il pubblico dell’Ariston in un esercito di papere. 🔗 Leggi su Open.online

Sanremo, Dargen effetto parquet e Arisa divina: le pagelle ai look della prima serataDargen ha scelto il look effetto parquet, causando sorpresa tra il pubblico.

Carlo Conti, Laura Pausini e Can Yaman aprono il Festival col super ospite Tiziano Ferro. Scopriamo la top 5 provvisoria #extrafestival facebook

Kabir Bedi e Can Yaman si incontrano all’Ariston: due Sandokan, due generazioni, lo stesso tema che riporta indietro nel tempo.“Mi piace molto questo Sandokan”, dice Bedi. Un passaggio simbolico tra la tigre di ieri e quella di oggi. #Sanremo2026 x.com