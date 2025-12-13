Energia gas e fibra a portata di mano | inaugurato il nuovo Spazio Enel in città

È stato inaugurato il nuovo Spazio Enel a Cesena, un punto di riferimento per scoprire soluzioni innovative per energia, gas e fibra. Qui i visitatori potranno imparare come rendere più efficiente la propria abitazione, monitorare i consumi e risparmiare in bolletta, grazie a servizi e tecnologie smart pensate per migliorare la vita quotidiana.

Come rendere più efficiente la propria abitazione, in che modo aumentare la consapevolezza dei propri consumi, come risparmiare in bolletta grazie anche a una serie di soluzioni smart per la casa: a queste domande e a molto di più, potrà rispondere da oggi il nuovo Spazio Enel di Cesena, che ha.

