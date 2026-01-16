Inaugurato il nuovo ‘Spazio Enel’ a Campo di Marte

È stato inaugurato oggi a Arezzo il nuovo Spazio Enel in via Campo di Marte 5. Un ambiente rinnovato e funzionale, pensato per offrire servizi di assistenza e supporto ai cittadini in materia di energia elettrica, gas e connessioni in fibra ottica. La nuova sede rappresenta un punto di riferimento locale per facilitare l’accesso a soluzioni energetiche efficienti e sostenibili, contribuendo allo sviluppo della comunità.

Arezzo, 16 gennaio 2026 – Il nuovo anno porta buone notizie e rinnovata energia per i servizi a disposizione dei cittadini di Arezzo: questa mattina, infatti, in via Campo di Marte 5, ha aperto i battenti il nuovo Spazio Enel c he, dotato di locali completamente rinnovati, ampi e accoglienti, costituirà un punto di riferimento per la città, offrendo assistenza per le forniture di elettricità, gas e connessioni in fibra ultraveloce, opportunità di efficienza energetica e sostenibilità ambientale. Al taglio del nastro sono intervenuti il responsabile Enel Energia centro Italia Orazzo Carmine, il referente Spazi Enel Partner Toscana e Umbria Daniele Rosati, il channel manager di Enel Energia Luca Meacci con i referenti di area, le consulenti dell'Enel Store e l'imprenditore Gianluca Gallo di GPower, partner specializzato nel settore della consulenza energetica che gestisce già altri Spazi Enel sul territorio aretino e in altre regioni dell'Italia centrale.

