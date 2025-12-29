Lasciati fuori con la febbre alta è polemica sulla guardia medica di Montesilvano | i chiarimenti di un operatore

Recenti segnalazioni sui social hanno evidenziato disagi presso la guardia medica di Montesilvano, dove alcuni cittadini affermano di aver dovuto attendere all’esterno nonostante febbre alta. Un operatore ha fornito chiarimenti sulla situazione, sollevando discussioni sulla gestione e sull’assistenza offerta. Questo episodio mette in luce le criticità del servizio sanitario locale e la percezione dei cittadini riguardo alle condizioni di accesso e tutela della salute.

Polemiche sui social nelle ultime ore per quanto accaduto davanti alla guardia medica di Montesilvano, dove alcuni cittadini hanno denunciato di essere stati costretti ad attendere all’esterno nonostante febbre alta. “Siamo arrivati alla frutta: fuori dalla guardia medica con febbre a 39 ti fanno. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - "Lasciati fuori con la febbre alta", è polemica sulla guardia medica di Montesilvano: i chiarimenti di un operatore Leggi anche: Spari contro la guardia medica: "Sfiorata la tragedia. Medici lasciati soli" Leggi anche: Inaugurata la Casa di Comunità. Guardia medica, punto prelievi: "Pronta con un anno di anticipo" Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. "Lasciati fuori con la febbre alta", è polemica sulla guardia medica di Montesilvano: i chiarimenti di un operatore - “Siamo arrivati alla frutta: fuori dalla guardia medica con febbre a 39 ti fanno stare fuori”, scrive un utente sui social. ilpescara.it

Sfera fuori, cuore cremoso dentro. Ogni dolce è una sorpresa, ogni assaggio un piccolo regalo Lasciati tentare dalla nostra collezione di monoporzioni firmata Ti aspettiamo in boutique • Via Carmelo Trasselli 34 • Viale Strasburgo - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.