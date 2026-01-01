Prima notte con la riforma sanità la Regione | È andato tutto bene ma è polemica sulla guardia medica

La prima notte con la nuova riforma sanitaria regionale ha suscitato reazioni contrastanti. La Regione ha dichiarato che tutto è andato bene, tuttavia si registrano critiche riguardo alla disponibilità della guardia medica. La discussione si concentra sulle conseguenze di questa modifica, evidenziando le sfide e le esigenze ancora da affrontare nel sistema sanitario locale.

È polemica sulla prima notte trascorsa con la nuova riforma della sanità regionale. Mentre dalla Regione arrivano rassicurazioni, aumenta la polemica sulla guardia medica assente. "La prima notte di avvio della riforma si è svolta regolarmente e senza alcuna criticità. In tutti gli ospedali. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

