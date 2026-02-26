Corea del Nord Kim Jong-un è pronto al dialogo con Washington ma attacca Seoul

Il leader nordcoreano ha dichiarato che la Corea del Nord è disponibile a confrontarsi con gli Stati Uniti, ma allo stesso tempo ha rivolto critiche a Seoul. La sua posizione sembra indicare una volontà di aprire un canale di dialogo, mentre mantiene una linea dura nei confronti delle politiche del governo sudcoreano. La situazione si fa sempre più complessa e delicata.

Durante il precedente congresso del 2021, Kim aveva definito gli Stati Uniti il “più grande nemico” del suo paese, una denominazione stavolta riservata alla Corea del Sud. Durante una visita in Asia nel 2025, il presidente statunitense Donald Trump si era detto disponibile a incontrare il leader nordcoreano. Aveva anche ammesso che “in un certo senso la Corea del Nord è già una potenza nucleare”. Secondo alcuni mezzi d’informazione, non è escluso che Trump possa incontrare Kim a margine della sua prossima visita in Cina, prevista dal 31 marzo al 2 aprile. Durante il primo mandato di Trump, i due leader si erano incontrati tre volte per cercare di raggiungere un accordo sulla denuclearizzazione del paese, senza successo. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Corea del Nord, Kim Jong-un è pronto al dialogo con Washington ma attacca Seoul Corea del Nord, Kim Jong Un accoglie i veterani del Kursk: "Eroi". Ma 6 mila sarebbero mortiPyongyang, 13 dicembre 2025 – Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha accolto con tutti gli onori un contingente di ingegneri dell’esercito di ritorno... Corea del Nord: intelligence, Kim Jong-un prepara la figlia Kim Ju-ae alla successione. Stabilità regionale a rischio?Kim Ju-ae, l'erede designata? L'intelligence sudcoreana vede la Corea del Nord preparare la figlia di Kim Jong-un alla successione Pyongyang – Un... Temi più discussi: Prima isolato, ora protagonista: l'inarrestabile parabola di Kim Jong-un; Corea del Nord, Kim rieletto alla guida del Partito dei Lavoratori: cosa ha deciso la Cina; Corea del Nord, Kim Jong-un: Seul nemica, ma con Usa si può coesistere; Nord Corea, il leader Kim Jong Un svela un lanciamissili multiplo per testate nucleari. Vesti la giubba. Kim attrezza la Corea del Nord con lo status nucleare e l'erede designataSi è concluso con una parata militare a Pyongyang il nono Congresso del Partito dei Lavoratori. Kim Jong-un promette uno sprint dell'arsenale nucleare, ma non ... huffingtonpost.it Corea del Nord, i segnali di Kim sulla figlia: stesso cappotto di pelle nera (e una proposta agli Usa). Una «incoronazione»?Segnale «in codice» da Pyongyang: Kim Jong-un ha assistito alla parata militare con la figlia Ju Ae, che indossava un cappotto di pelle nera identico al suo ... msn.com Si è concluso con una parata militare a Pyongyang il nono Congresso del Partito dei Lavoratori. Kim Jong-un promette uno sprint dell'arsenale nucleare, ma non chiude al dialogo con Trump. E sfoggia la figlia 13nne, in giacca di pelle abbinata alla sua, come - facebook.com facebook La figlia di Kim Jong Un “clona” il padre: sempre più probabile erede x.com