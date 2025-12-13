Corea del Nord Kim Jong Un accoglie i veterani del Kursk | Eroi Ma 6 mila sarebbero morti

Pyongyang, 13 dicembre 2025 – Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha accolto con tutti gli onori un contingente di ingegneri dell’esercito di ritorno da una missione di 120 giorni in Russia, dove hanno operato nel teatro bellico al fianco delle forze di Mosca. Il dispiegamento, durato da inizio agosto, ha visto gli uomini del 528° Reggimento Genio dell'Esercito popolare coreano impegnati in "compiti di combattimento e di ingegneria" nella regione russa del  Kursk, come confermato dall’agenzia di stampa statale Kcna. La cerimonia di bentornato si è svolta a Pyongyang nella giornata di venerdì, trasformandosi in una parata di "eroismo di massa" e "lealtà assoluta" al Partito dei lavoratori della Corea, secondo quanto riferito dal resoconto ufficiale. Quotidiano.net

