Ars et Labor la Coppa Italia va al Nibbiano & Valtidone che si impone 1-0 grazie alle rete di Grasso
L’Ars et Labor perde 1-0 contro il Nibbiano & Valtidone nella finale regionale di Coppa Italia Eccellenza. La rete decisiva arriva da Grasso, che mette fine alla corsa della squadra locale. I giocatori dell’Ars et Labor escono delusi dal campo, mentre il Nibbiano festeggia la vittoria meritatamente conquistata.
Secondo tempo deludente per la squadra di Parlato, che incassa una sconfitta pesante al suo esordio sulla panchina biancazzurra L’Ars et Labor perde contro il Nibbiano & Valtidone la finale della fase regionale di Coppa Italia Eccellenza. Un gol sul finale di Grasso regala alla squadra di Rastelli la possibilità di accedere alla fase nazionale del torneo, dove affronterà la Sangiovannese. Sconfitta dunque pesante e all’esordio per mister Parlato sulla panchina biancazzurra, dopo l'esonero Di Benedetto. La squadra gioca un discreto primo tempo, ma nella ripresa subisce spesso le iniziative del Nibbiano e si fa vedere ben poco in avanti.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Nibbiano trionfa in Coppa Eccellenza: 1-0 su Ars et Labor FerraraUn trofeo di prestigio nella bacheca del Nibbiano Valtidone: sabato 31 gennaio sul campo di Correggio, un colpo di testa di Grasso all'88' ha regalato la ... piacenzasera.it
Ars et Labor, la Medicina è di nuovo amarissima: la Curva fischia e contesta la squadra - VIDEOArs et Labor: Giacomel, Iglio, Mambelli, Dall’Ara, Barazzetta, Mazzali, Mazza, Ricci, Senigagliesi, Moretti, Piccioni Medicina Fossatone: Aversa, Cavina, Ferretti, Fini, Mazza, Ballanti, Rimini, ... today.it
