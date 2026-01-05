Maltempo rinviata la finale di Coppa Italia di Eccellenza tra Atletico Bmg e Narnese calcio
A causa delle condizioni di maltempo, la finale di Coppa Italia di Eccellenza tra Atletico Bmg e Narnese calcio è stata rinviata a data da definire. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza di atleti e spettatori, e sarà comunicata prossimamente. Restano confermate le modalità di recupero, che saranno annunciate appena possibile.
Rinviata a data da destinarsi la finale di Coppa Italia di Eccellenza tra Atletico Bmg e Narnese calcio. Il match era in programma domani, martedì 6 gennaio, alle 14.30 allo stadio Libero Liberati di Terni.La decisione, come si legge in una nota diffusa dalla società rossoblu, è stata presa “a. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Leggi anche: Calcio, oggi si gioca la coppa di Eccellenza. Atletico Bmg-Terni Fc e Narnese-Pierantonio. Tutto in 90 minuti per accedere alla finale
Leggi anche: Atletico Bmg-Narnese, la finale di Coppa Italia al Libero Liberati: “Vogliamo celebrare i cento anni del club con un successo prestigioso”
Coppa Italia di Eccellenza, rinviata a data da destinarsi per maltempo la finale del Liberati tra Atletico Bmg e Narnese - La pioggia continua e battente che sta scendendo da ieri senza soluzione di continuità in città e le condizioni di gioco del Libero Liberati già evidenti nel match di ... msn.com
Rinviata a data da destinarsi la finale di Coppa Italia di Eccellenza causa maltempo - Il maltempo fa calare (provvisoriamente) il sipario sulla finale di Coppa Italia di Eccellenza. umbria24.it
Coppa Italia Eccellenza e Promozione: rinviata per maltempo Tempio-Uri - Rinviata al 3 dicembre per il maltempo Tempio Uri (0- unionesarda.it
Causa maltempo la “Passeggiata nel Presepe dí Francesco”, prevista oggi pomeriggio dalle 16:30 nelle chiese Madonna delle Grazie e Santa Maria, é stata rinviata. Si svolgerà come previsto, invece, lo spettacolo “Tribute Disney Band”. Ore 21:00 - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.