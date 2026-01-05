Maltempo rinviata la finale di Coppa Italia di Eccellenza tra Atletico Bmg e Narnese calcio

A causa delle condizioni di maltempo, la finale di Coppa Italia di Eccellenza tra Atletico Bmg e Narnese calcio è stata rinviata a data da definire. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza di atleti e spettatori, e sarà comunicata prossimamente. Restano confermate le modalità di recupero, che saranno annunciate appena possibile.

Rinviata a data da destinarsi la finale di Coppa Italia di Eccellenza causa maltempo - Il maltempo fa calare (provvisoriamente) il sipario sulla finale di Coppa Italia di Eccellenza. umbria24.it

Coppa Italia Eccellenza e Promozione: rinviata per maltempo Tempio-Uri - Rinviata al 3 dicembre per il maltempo Tempio Uri (0- unionesarda.it

Causa maltempo la “Passeggiata nel Presepe dí Francesco”, prevista oggi pomeriggio dalle 16:30 nelle chiese Madonna delle Grazie e Santa Maria, é stata rinviata. Si svolgerà come previsto, invece, lo spettacolo “Tribute Disney Band”. Ore 21:00 - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.