Coppa del Mondo sci alpino Goggia terza nella seconda prova a Soldeu | Ortlieb la più veloce

A Soldeu si è conclusa la seconda prova cronometrata della discesa femminile di sci alpino. Sofia Goggia si piazza in terza posizione, mentre Nina Ortlieb e Corinne Suter occupano rispettivamente le prime due posizioni. La gara si anima con le diverse valutazioni delle atlete, che si preparano per la prossima fase della competizione.

A Soldeu si chiude la seconda prova cronometrata della discesa femminile: Sofia Goggia firma il terzo tempo, davanti a lei Nina Ortlieb e Corinne Suter. Sulla pista andorrana di Soldeu va in archivio la seconda e ultima prova in vista della discesa che aprirà la tappa di Coppa del Mondo. Terzo riscontro cronometrico per Sofia Goggia, mentre il miglior tempo di giornata porta la firma dell’austriaca Nina Ortlieb. Ortlieb ferma il cronometro sull’1’32"26, precedendo di 0"76 la svizzera Corinne Suter e di 0"82 Sofia Goggia, che replica così il terzo tempo già ottenuto nella prima prova. Federica Brignone non ha preso parte alla sessione per evitare di sovraccaricare la gamba sinistra. 🔗 Leggi su Sportface.it

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Soldeu 2026 in DIRETTA: segnali positivi da Sofia Goggia, terza! Brignone non parte

LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Soldeu 2026 in DIRETTA: nuovo assaggio per Brignone e Goggia. La startlistCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA MASCHILE DALLE 10.

Temi più discussi: Il programma delle gare settimanali: riprendono i circuiti di Coppa del mondo; Brignone in pista già nel weekend: il suo calendario; Coppa del Mondo sci alpino Soldeu 2026: programma, orari, tv, streaming. Tre gare veloci ad Andorra; Prove di discesa a Soldeu: Nicol Delago e Goggia tra le migliori, bene Brignone.

Sci alpino, gli uomini-jet tornano in gara a Garmisch. Sarà ancora duello Svizzera-Italia?La Coppa del Mondo maschile di sci alpino riparte da uno dei luoghi storici del Circo Bianco come Garmisch. In Germania torneranno ad essere protagonisti ... oasport.it

Coppa del Mondo a Soldeu: Goggia prova l’allungo, Brignone in cerca del primo successo stagionaleDopo una parentesi olimpica emozionante, la Coppa del Mondo di sci alpino femminile riparte da Soldeu , dove nei prossimi giorni andranno in scena una discesa l ... sportface.it

#Infantino (#Fifa): Coppa del Mondo in #Messico, tutto andrà alla grande - facebook.com facebook