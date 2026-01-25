Rapallo finto carabiniere costringe anziana a fare un bonifico da 25.000 euro ma finisce in manette

A Rapallo, un uomo che si spacciava da carabiniere ha convinto un’anziana a effettuare un bonifico di 25.000 euro, sfruttando un allarme falso. La donna, ingannata, ha eseguito la richiesta senza sospettare. L’uomo è stato successivamente arrestato dalle forze dell’ordine, che hanno sventato il tentativo di truffa e messo in sicurezza la vittima.

I carabinieri della stazione di Rapallo, in provincia di Genova, grazie alla denuncia della vittima e all'intervento immediato, sono riusciti a sventare un tentativo di truffa, con il cosiddetto metodo del "finto carabiniere", ai danni di una donna di 65 anni. La signora era stata contattata telefonicamente più volte da un sedicente ufficiale dell'Arma che l'aveva indotta a eseguire un bonifico di 25mila euro su un Iban da lui indicato. La motivazione? Evitare di essere coinvolta in alcune indagini in corso. Ma il raggiro è stato ulteriormente rafforzato da un altro espediente usato dal truffatore per carpire la fiducia della donna.

