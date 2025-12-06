Catania controlli in una panineria | scattano sanzioni per irregolarità igienico-sanitarie

ABBONATI A DAYITALIANEWS Verifiche mirate dei Carabinieri. Nel corso di un servizio di controllo dedicato al rispetto delle norme igienico-sanitarie nel settore alimentare, i Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante, insieme ai militari specializzati del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS), hanno effettuato un’ispezione in una panineria etnica di via Caronda, dotata anche di deposito alimenti e gestita da un 27enne del posto. Criticità riscontrate nell’attività. Durante l’ispezione sono emerse gravi irregolarità sia strutturali sia legate alle procedure di autocontrollo. In particolare, i militari hanno rilevato: evidenti carenze igieniche, con accumuli di sporco, polvere e grasso derivati da lavorazioni pregresse non rimosse;. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

