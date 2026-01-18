Durante un normale controllo stradale a Paternò, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno fermato un’auto lungo Corso Sicilia. L’intervento si è trasformato in un’operazione antidroga, portando all’arresto di tre giovani, di cui due minorenni, in flagranza di reato. L’episodio evidenzia l’attività di controllo notturno svolta dalle forze dell’ordine per garantire la sicurezza nel territorio.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento dei Carabinieri lungo Corso Sicilia. Un normale controllo su strada si è trasformato in un’operazione antidroga che ha portato all’ arresto in flagranza di reato di tre giovani, due dei quali minorenni, da parte dei Carabinieri della Sezione Radiomobile di Paternò. I ragazzi sono indagati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, con presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. Fermato un 20enne senza patente. L’operazione è scattata nel cuore della notte durante un servizio di controllo del territorio in Corso Sicilia. I militari hanno fermato un’autovettura condotta da un 20enne residente a Misterbianco, ma di fatto domiciliato a Motta Sant’Anastasia, risultato privo di patente di guida, mai conseguita. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Paternò, controlli notturni: fermata un’auto, arrestati tre giovani per droga

Leggi anche: Paternò, due giovani arrestati mentre contano denaro e droga in un bar

Leggi anche: Droga nascosta in auto, arrestati due giovani

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

A Biancavilla, Adrano e Paternò blitz e controlli della Guardia di finanza in diversi punti vendita: sanzioni amministrative per i titolari - facebook.com facebook