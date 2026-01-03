Il Coordinamento dei comitati e delle associazioni di Monza si oppone alla proposta di costruire un nuovo supermercato vicino alla Coop. Preferisce mantenere un decoro urbano che valorizzi i negozi di vicinato nell’area dell’ex Esselunga di via Lecco. La scelta mira a preservare l’identità commerciale del quartiere, favorendo un ambiente più sostenibile e a misura d’uomo, evitando l’espansione di grandi strutture commerciali.

Un nuovo supermercato a poche centinaia di metri dalla Coop? Il Coordinamento dei comitati e delle associazioni di Monza dice no e riporta in auge il vecchio progetto di realizzare nell'area dell'ex Esselunga di via Lecco negozi di vicinato. Le 3 grandi Esselunga a Monza Un'osservazione alla.

I comitati dicono no al nuovo supermercato: solo negozi di vicinato

