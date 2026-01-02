Controlli tra Alessandrino e Centocelle | 7 denunce multe a due commercianti e sequestri di armi e droga

Nelle recenti operazioni tra Alessandrino e Centocelle, i carabinieri hanno denunciato sette persone, multato due commercianti e sequestrato armi e droga. Sono stati inoltre identificati oltre 300 individui e controllati 146 veicoli, contribuendo al presidio della sicurezza nei quartieri dell’est romano. Questi interventi rafforzano l’attività di prevenzione e contrasto alla criminalità nella zona.

Operazioni dei carabinieri nei quartieri dell'est romano: identificate oltre 300 persone e controllati 146 veicoli. CRONACA DI ROMA – Controlli straordinari dei carabinieri nei quartieri Alessandrino, Casilino, Centocelle e Torre Maura, nella zona est della Capitale. L'operazione, condotta nei giorni scorsi, ha portato a sette denunce, sanzioni amministrative a due esercizi commerciali e al sequestro di armi e sostanze stupefacenti. I militari della stazione Alessandrina, con il supporto del nucleo cinofili di Santa Maria di Galeria, hanno denunciato un 20enne moldavo sorpreso a rubare prodotti all'interno del centro commerciale Casilino, un 58enne italiano trovato alla guida di un'auto senza aver mai conseguito la patente, un 77enne italiano in possesso di un pugnale a doppia lama lungo 34 centimetri senza giustificato motivo e un 22enne romano trovato con circa 100 grammi di hashish, 5 grammi di marijuana e 200 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio.

