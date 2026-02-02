All’esame per la patente di guida con sofisticati kit per comunicare a distanza | scoperti dalla Polstrada

La Polstrada di Firenze ha scoperto un sistema illecito per aiutare alcuni candidati a superare l’esame di guida. Durante un controllo, gli agenti hanno trovato un kit sofisticato che permetteva di comunicare a distanza con chi sosteneva l’esame. Ora le indagini continuano per capire chi c’era dietro questa truffa.

FIRENZE – Prosegue l’attività di monitoraggio e contrasto della polizia contro il fenomeno dell’ottenimento illecito delle patenti di guida. Nell’ambito di un servizio specifico predisposto presso gli uffici della motorizzazione civile, gli investigatori della squadra di polizia giudiziaria della polizia stradale di Firenze hanno intercettato e denunciato tre persone intente a sostenere l’esame teorico con modalità fraudolente. Gli agenti, operando in abiti civili e mescolandosi tra i candidati nelle aule d’esame, hanno individuato tre cittadini stranieri che mostravano atteggiamenti sospetti. Il controllo immediato ha confermato l’ipotesi investigativa: i soggetti, aventi evidenti difficoltà nella comprensione della lingua italiana, erano stati equipaggiati con sofisticati kit per la comunicazione a distanza.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

