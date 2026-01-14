Maxi-controlli sulle strade. Revisioni, un veicolo al giorno ne è sprovvisto.

Aumentano i controlli della polizia locale sulle strade, con l’obiettivo di garantire la sicurezza di tutti gli utenti. Ogni giorno, un veicolo su diversi si presenta senza regolare revisione o senza documenti in regola. Le verifiche riguardano anche l’uso di alcool e sostanze stupefacenti alla guida, per prevenire incidenti e tutelare la collettività.

Sono in aumento i controlli della polizia locale sulle strade del territorio per quanto riguarda la guida in stato di alterazione da alcool e stupefacenti. Il bilancio delle attività del 2025 diramato nei giorni scorsi fa emergere un’attenzione particolare rivolta alla prevenzione delle condotte di guida pericolose. Intensificata la presenza con 111 posti di controllo effettuati e un inasprimento della sorveglianza portata avanti anche con le altre forze dell’ordine. Sanzioni accessorie: quasi 3 mila punti decurtati dalle patenti in un anno e 40 documenti di guida ritirati. Il monitoraggio non si ferma ai controlli ordinari, ma si avvale anche dell’unità cinofila, per contrastare la diffusione di sostanze illecite che spesso sono alla base dei comportamenti di guida più rischiosi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

