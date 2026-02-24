Scaramucce in Consiglio comunale Opere pubbliche a chi i meriti?

Le tensioni in Consiglio comunale sono scoppiate a causa di un acceso scambio di opinioni sui progetti pubblici. Durante la seduta, membri della maggioranza e dell’opposizione si sono confrontati su chi debba ricevere i riconoscimenti per le opere realizzate. La discussione si è infiammata quando si è affrontato il tema delle commissioni e delle responsabilità. Alcuni consiglieri hanno alzato i toni, rivendicando il merito delle scelte fatte. La discussione rimane aperta.

Scaramucce e 'teatrini', in consiglio comunale va in scena il 'Cerulli–Nieto show'. Durante un'assise i cui punti erano piuttosto 'scarichi' e privi di elementi potenzialmente battaglieri, durante la seduta di ieri mattina a Monte Argentario l'attenzione si è spostata su qualche botta e risposta tra maggioranza e opposizione su commissioni e attribuzione dei meriti. Ad aprire il confronto è stata la questione della convocazione di una commissione, contestata dal consigliere Marco Nieto nei giorni scorsi per modalità e tempistiche. Nel mirino l'utilizzo di WhatsApp, ritenuto "non conforme al regolamento che parla di Sms e prevede tre giorni pieni prima della seduta".