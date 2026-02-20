Consorzio società ciclistiche romagnole Fausto Tardozzi riconfermato alla presidenza per i prossimi 4 anni

Mercoledì sera, il Consorzio delle società ciclistiche romagnole ha confermato Fausto Tardozzi come presidente per altri quattro anni, dopo l’assemblea dei soci al Velodromo Servadei. La decisione deriva dalla fiducia riposta nelle sue capacità di guidare l’organizzazione. Durante l’incontro, i soci hanno discusso anche i progetti futuri per lo sviluppo del ciclismo nella regione. Tardozzi, già al vertice, ha ringraziato i presenti e ha annunciato nuove iniziative per la crescita del settore. La riunione si è conclusa con un impegno comune.

Conferme e novità nelle altre cariche sociali, dove si riconfermano nel ruolo i due vicepresidente Maurizio Milanesi e Alberto Cipressi Si è svolta mercoledì sera l’assemblea dei soci del Consorzio società Ciclistiche Romagnole, riunita al Velodromo Servadei per il rinnovo delle cariche sociali. L’assemblea, ha riconfermato all’unanimità Fausto Tardozzi alla carica di presidente per il prossimo mandato, ricevendo così la piena fiducia dei soci a guidare il consorzio e l’attività del Velodromo Servadei anche per i prossimi 4 anni. ForlìToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Forlitoday.it Leggi anche: Cia, Marcucci riconfermato alla presidenza Leggi anche: Associazione S.O.S. Antiracket Antiusura: Tommaso Battaglini riconfermato alla presidenza Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Unione Ciclistica Petrignano, iniziata a Fermo l’avventura del team amatori 2026Un fine settimana di grandi debutti per l’Unione Ciclistica Petrignano. La società è stata infatti protagonista con l’esordio assoluto del team amatori 2026, impegnato contemporaneamente al Trofeo ... assisisport.it La Campania del ciclismo al voto: per la presidenza è volata tra Pino Cutolo e Claudio RomagnoliLa Campania del pedale si appresta a scegliere i propri rappresentanti per il prossimo quadriennio olimpico. Le opzioni sono due: quella tesa alla tradizione e alla riconferma di un percorso già lungo ... ilmattino.it