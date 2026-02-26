Confini dell’Esistere | il dialogo globale di Rome Contemporary
Arriva a Roma Gobee.bike, il nuovo servizio di bike sharing a flusso libero L’arrivo della primavera a Roma non porta con sé solo il risveglio della natura, ma anche un rinnovato vigore culturale che vede la Capitale confermarsi come il baricentro del dibattito artistico internazionale. In questo scenario di rinascita, il programma espositivo di Rome Contemporary 2026 prosegue il suo cammino con una nuova tappa fondamentale presso la prestigiosa galleria Rossocinabro. La mostra, intitolata Confini dell’Esistere (o Edges of Being nella sua versione internazionale), si presenta come un palinsesto ambizioso e stratificato, capace di intrecciare i linguaggi visivi di artisti provenienti da ogni angolo del pianeta. 🔗 Leggi su Ezrome.it
Con gli Occhi di un Artista Rome Contemporary 2025‘Con gli Occhi di un Artista’ è il tema della mostra mensile Rome Contemporary 2025, in programma per dicembre.
“La Quadreria” alla PoliArt Contemporary: arte e libri in dialogo il 14 dicembre 2025Un percorso denso, volutamente “nebuloso”, in cui perdersi diventa parte dell’esperienza.
Discussioni sull' argomento Confini dell’Esistere; Confini dell’esistere – Mostra collettiva; Dialoghi senza confini. Nove Voci dell'arte tra Italia e Argentina (PROROGATO); Russia, missili nucleari ai confini dell'Unione Europea: l'allarme dell'opposizione bielorussa.
MACRO - Museum of Contemporary Art of Rome presents Emilio Prini: The First Monograph and European book tour. #MACRO #EmilioPrini - facebook.com facebook