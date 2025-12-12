La Quadreria alla PoliArt Contemporary | arte e libri in dialogo il 14 dicembre 2025

Il 14 dicembre 2025 alle ore 16, PoliArt Contemporary presenta “La Quadreria”, un evento che unisce arte e libri in un dialogo coinvolgente e sfumato. Un percorso pensato per immergersi in un’atmosfera avvolgente, dove perdersi diventa parte dell’esperienza, invitando i visitatori a esplorare nuove prospettive tra opere e letture.

Un percorso denso, volutamente "nebuloso", in cui perdersi diventa parte dell'esperienza. Domenica 14 dicembre 2025 alle ore 16.00, PoliArt Contemporary presenta "LA QUADRERIA", una mostra collettiva che nasce dall'idea di costruire un vero e proprio anti-allestimento: niente ordine rassicurante, nessuna gerarchia didascalica, ma un disporsi delle opere capace di generare spaesamento, curiosità, scoperta. Gastone Biggi, Trilogia – Il punto di Biggi è largo, si espande in maniera dolcemente irregolare, può sembrare un lago circondato da una terra, invece è una goccia dilatata, distesa su una superficie, e da essa si solleva.