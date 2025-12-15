Con gli Occhi di un Artista Rome Contemporary 2025
La mostra mensile Rome Contemporary 2025 di dicembre intitola ‘Con gli Occhi di un Artista’, offrendo una riflessione visiva attraverso le prospettive degli artisti contemporanei. Un’occasione per esplorare le diverse interpretazioni e approcci creativi, mettendo in luce il talento e la sensibilità di chi interpreta il mondo con sguardo artistico.
‘Con gli Occhi di un Artista’ è il tema della mostra mensile Rome Contemporary 2025, in programma per dicembre.Questa edizione si concentra sul modo in cui gli artisti vedono e ridefiniscono il mondo, esplorando le sfide e le visioni del nostro tempo attraverso la creatività contemporanea. Romatoday.it
Emanuele Marsigliotti - Occhi
Dettaglio. Carl Joseph Begas: Wilhelmine Begas, moglie dell'artista. Olio su tela del 1828, cm 66 x 56, Alte Nationalgalerie, Berlino. Uno splendido ritratto della elegantissima e bella moglie, dai capelli rossi e gli occhi grigio-verdi: guarda verso l'alto con la luc - facebook.com facebook