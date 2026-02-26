Conference Fiorentina agli ottavi dopo i supplementari

La Fiorentina si è guadagnata l'accesso agli ottavi di finale di Conference League dopo una partita combattuta arrivata ai supplementari. La squadra ha dimostrato determinazione e intensità sul campo, riuscendo a superare gli avversari in una sfida che ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino all'ultimo minuto. La qualificazione arriva al termine di una prestazione piena di volontà e impegno.

Alla fine sarà un pirotecnico 4-2 polacco, del tutto effimero. I padroni di casa si regalano una gara da incubo, sulla carta totalmente inaspettata, e non è un caso che già al 4' Pululu sprechi davanti a Lezzerini dopo aver bruciato sul tempo Comuzzo, poi quest'ultimo si faccia ammonire poco dopo per fermare l'attaccante centrale polacco. L'1-0 ospite arriva a metà ripresa con Mazurek bravo a sfruttare il lavoro di sponda di Pululu, trovando un Lezzerini non del tutto incolpevole. La serata piena di tentennamenti dell'estremo difensore viola prosegue al 43' quando esce male su una punizione dello Jagiellonia dalla trequarti, ma Vital all'altezza del dischetto mette sopra la traversa a porta sguarnita. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Conference, Fiorentina agli ottavi dopo i supplementari Leggi anche: Fiorentina-Jagiellonia finisce 2-4 ai supplementari: viola agli ottavi di Conference League Fiorentina agli ottavi di Conference, ma quanta fatica con lo JagielloniaFIRENZE - La Fiorentina si qualifica agli ottavi di finale di Conference League al termine di una gara in cui i gigliati si sono visti ribaltare il... FISCHI FIORENTINA: SQUADRA CONTESTATA DOPO LA SCONFITTA IN CONFERENCE LEAGUE #shorts Temi più discussi: Il tabellone della Conference League: i risultati dei playoff e i possibili incroci agli ottavi; Tris Fiorentina in Conference, Jagiellonia ko: Vanoli con un piede agli ottavi di finale; Conference League, la Fiorentina cala il tris e vede gli ottavi: Jagiellonia travolto 3-0; QUANDO E DOVE SI SVOLGE IL SORTEGGIO DEGLI OTTAVI DI FINALE DELLA CONFERENCE LEAGUE 2025/2026. Fiorentina agli ottavi di Conference League: le possibili avversarieDopo la vittoria per 3-0 all'andata, i viola rischiano la beffa contro lo Jagiellonia al Franchi ma passano il turno, in attesa del sorteggio di venerdì ... corrieredellosport.it Fiorentina agli ottavi di Conference col brivido, Jagiellonia mai domo: Vanoli salvato da Fagioli e FabbianLa Fiorentina si qualifica agli ottavi di finale di Conference League dopo una partita fatta di paura e sofferenza ... fanpage.it Conference League, Fiorentina-Jagiellonia 2-4 d.t.s.: gol di Fagioli e Kean, viola agli ottavi Stadio Franchi Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2026/02/calcio-conference-league-play-off-ritorno-fiorentina-jagiellonia-europa-league-bologna- facebook CONFERENCE LEAGUE I In campo Fiorentina-Jagiellonia per il ritorno dei playoff. Il tecnico della Viola Vanoli vuole una prova di carattere: "Vincere aiuta a vincere" #ANSA x.com