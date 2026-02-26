Condò esalta la Juventus | Ammirevole ha dimostrato di avere stoffa e DNA

La Juventus esce dalla Champions League, ma lo fa a testa altissima, ritrovando in una notte folle quel DNA bianconero che sembrava smarrito nelle ultime settimane. Il verdetto dell’Allianz Stadium recita 3-2 per i ragazzi di Spalletti (risultato che non basta a ribaltare il 5-2 dell’andata), ma la cronaca racconta di un’impresa sfiorata con un cuore immenso. Nonostante l’ inferiorità numerica arrivata nel momento cruciale, la squadra ha saputo trasformare la disperazione in ferocia, portandosi sul 3-0 e accarezzando il miracolo del quarto gol prima che la rete di Victor Osimhen spegnesse definitivamente i sogni di gloria. L’analisi del giornalista Paolo Condò fotografa perfettamente l’anima della serata: «È stata una Juventus ammirevole, capace di essere ardente nell’inseguire la rimonta ma fredda nel ragionare». 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

