Inter News 24 L’ex difensore del Milan Billy Costacurta ha elogiato l’Inter dopo la vittoria con il Como, evidenziando una dimostrazione importante della squadra di Chivu. L’ex difensore del Milan, Alessandro Costacurta, ha espresso il suo apprezzamento per la prestazione dell’ Inter dopo la netta vittoria per 4-0 ottenuta a San Siro contro il Como. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’opinionista ha lodato la performance dei nerazzurri. Costacurta ha sottolineato la forza e la convinzione con cui la squadra guidata dall’allenatore Cristian Chivu ha dominato il match. L’ex rossonero ha definito il poker come una dimostrazione di superiorità, evidenziando la solidità difensiva e l’efficacia offensiva che hanno portato i meneghini a conquistare tre punti fondamentali per la classifica. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Costacurta esalta l’Inter: «Data una lezione al Como. Così ha dimostrato di…